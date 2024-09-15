Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Распространение огня в садовом товариществе «Задонье» под Ростовом-на-Дону остановлено, сообщили 15 сентября в пресс-центре МЧС России.

ГУ МЧС РФ

Пламя повредило 15 строений, включая четыре жилых дома.

«Тушение ландшафтного пожара продолжается», — добавили в ведомстве.

По данным МЧС, с начала суток в Ростовской области зафиксировали 60 природных пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер. Борьба с огнём продолжается в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ростовский губернатор Василий Голубев назвал причины ландшафтных пожаров — это «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём». Он отмечал, что самая сложная ситуация на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Там повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек.

Ранее в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1500 квадратных метрах, огонь успел повредить шесть домов.

Для пострадавших от пожаров в Аксайском районе на базе одной из гостиниц развернули пункт временного размещения.

МЧС России не может применить авиацию для тушения пожара в Ростовской области из-за порывов сильного ветра, заявил начальник областного главка Сергей Филиппов.