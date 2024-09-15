Сухум, 15 сентября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Российский гражданин разбился насмерть при падении с высоты в Сухумском районе Абхазии. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба МЧС республики.

Mchsra.info

«Несчастный случай произошёл в селе Верхняя Эшера Сухумского района», — говорится в сообщении.

Погибшему было 35 лет, он приехал из города Нальчик в Кабардино-Балкарии. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы накануне вечером. Спасатели доставили тело россиянина в морг в Сухуми, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 28-летний российский турист погиб из-за обрыва троса канатной дороги в Рицинском национальном парке в Абхазии. Погибший приехал из Сочи и арендовал на границе джип для поездки на Гегский водопад. По пути к водопаду мужчина решил прокатиться на канатке, но в какой-то момент трос оборвался, и он упал вниз.

В апреле в Гагре россиянка 1984 года рождения погибла, сорвавшись со смотровой площадки на краю скалы. Она упала с более чем 50-метровой высоты и получила тяжёлые травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

Ещё один трагический случай произошёл в начале июня в каньоне Рицинского национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни, в результате погиб 27-летний турист из Пензенской области. С ним была 28-летняя женщина, её госпитализировали с переломом ноги.