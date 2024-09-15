Симферополь, 15 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 сбросил 100 т воды для ликвидации природного пожара в Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.

ГУ МЧС по Бурятии

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожарные не допустили распространения огня по направлению к трём населённым пунктам.

«В Крыму вертолётом Ми-8 МЧС России сброшено 100 тонн воды», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что на месте в ликвидации природного пожара задействовали 200 специалистов и 50 единиц техники.

«Поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе населённого пункта Кольчугино Симферопольского района. По прибытии первого подразделения было установлено горение сухой растительности и леса», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулёк, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. По данным МЧС, площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров.

Для пострадавших от пожара открыли пункт временного размещения.