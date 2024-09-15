Аксайский район, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Пункт временного размещения (ПВР) открыли для пострадавших от пожаров в Ростовской области, сообщил 15 сентября глава администрации Аксайского района Константин Доморовскийв своём Telegram-канале.

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«Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж», — написал он.

Также Домбровский сообщил, что в Ольгинском поселении, несмотря на все усилия пожарных, ландшафтный пожар подступил к территории СНТ «Задонье» и «Донское». По его словам, в тушении задействованы пожарные расчёты не только из Аксайского района, но и из Ростова-на-Дону и Батайска. Кроме того, помощь оказывают добровольные пожарные.

Ранее в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1500 квадратных метрах, огонь успел повредить шесть домов.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулёк, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. По данным МЧС, площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров.