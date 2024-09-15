Вашингтон, 15 сентября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони обсудят разрешение киевскому режиму наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российский территории. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«По словам осведомленных источников, Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, встреча которых запланирована на понедельник, обсудят предложение Украины об использовании британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории России», — говорится в публикации агентства.

Также отмечается, что оба лидера могут обсудить «гибридные угрозы», которые Россия якобы представляет для Европы и заявить о помощи по восстановлению Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Times написала, что украинские военные смогут бить по 14 аэродромам России в случае, если Великобритания позволит Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Исходя из проведённых газетой расчётов, боеголовки британских ракет смогут достичь стратегически важных объектов, которые располагаются в радиусе поражения оружия — 250 км. Среди других потенциальных целей киевского режима указаны нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области и штаб Южного военного округа.

Днём ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что руководство Великобритании осознанно идёт на военный конфликт с Россией. Комментируя заявление британского премьера о том, что Лондон якобы не ищет конфликта с Москвой, а киевский режим «имеет право на самооборону», Пушков указал на то, что подобное право есть и у России. Он также добавил, что разрешение Киеву бить вглубь российской территории автоматически превратит Лондон в участника военного конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путинназвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.