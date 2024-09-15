Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. МЧС России не может применить авиацию для тушения пожара в Ростовской области из-за порывов сильного ветра, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

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«Применение авиации, к сожалению, невозможно из-за сильного ветра. Авиация находится в готовности», — приводил его слова пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам Филиппова, на данный момент в Аксайском районе из-за штормового ветра огонь с травы перешёл на 15 частных домов. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 6 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер. По словам губернатора Василия Голубева, продолжается борьба примерно с 30 пожарами, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Голубев назвал причины ландшафтных пожаров — это «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём». Самая сложная ситуация, уточнил он, на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки.

Повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек. В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах. В борьбе с огнём участвуют свыше 2 тыс. человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.

Ранее в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома.