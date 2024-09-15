Москва, 15 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Участнику спецоперации из Молдавии, бойцу казачьего батальона «Скиф» Геннадию Федько грозит депортация в Кишинёв, где его ожидает уголовное преследование за участие в СВО, сообщили «Российской газете» в пресс-службе Добровольческого корпуса РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федько был задержан при пересечении административной границы ЛНР и Ростовской области в пункте пропуска «Изварино», когда ехал перезаключать контракт и участвовать в специальной военной операции», — уточнили в пресс-службе.

В Добровольческом корпусе также уточнили, что он сражался в штурмовом отряде на бахмутовском направлении и был ранен. Коллеги отзываются о нём как о смелом, волевом и дисциплинированном воине.

«За выполнение боевых задач Федько приставлен к государственной награде «За храбрость» II степени», — добавили в Добровольческом корпусе РФ.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство проверяет информацию о задержании участника СВО за нарушение миграционного законодательства. По её словам, руководством главка ситуация взята на контроль.

Как передавало ИА Регнум, в апреле осуждённый в Киргизии за участие в специальной военной операции Аскар Кубанычбек подал документы для предоставления временного убежища в России. Тогда Волк поясняла, что ещё до начала СВО Аскар проживал в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он отправился добровольцем в зону боевых действий. Из-за болезни отца он был вынужден вернуться в Киргизию, где его подвергли уголовному преследованию, обвинив в наёмничестве.

Доброволец из Германии Эрих Биттерман, который участвует в СВО на стороне России, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Боец заметил, что его туристическая виза закончилась, а дома, в Германии, ему грозит до 20 лет за наёмничество. Подобные проблемы возникли у добровольца из Молдавии Андрея Карамана и добровольца из Сербии Александра Йокича.