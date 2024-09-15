Аксайский район, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров, огонь перешёл на дома в садовом товариществе. Об этом сообщил 15 сентября журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«В СНТ «Задонье» из-за штормового ветра огонь с травы перешёл на 15 частных домов», — отметил представитель ведомства.

Он добавил, что в Аксайском районе пожарная обстановка самая сложная. Пожар в СНТ ликвидируют более 50 человек, задействовано 16 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, с начала суток в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер. По словам губернатора Василия Голубева, продолжается борьба примерно с 30 пожарами, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Голубев назвал причины ландшафтных пожаров — это «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём». Самая сложная ситуация, уточнил он, на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек. В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах. В борьбе с огнём участвуют свыше 2 тыс. человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.

Ранее в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1500 квадратных метрах, огонь успел повредить шесть домов.