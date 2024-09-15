Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Самарканд в рамках двухдневного визита в Узбекистан, сообщила 15 сентября пресс-служба главы центральноазиатской республики на своём сайте.

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Уточняется, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил Шольца на самаркандской исторической площади Регистан. На площади перед зданием Конгресс-центра был выстроен почётный караул.

«После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов информировал, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом. Он уточнил, что в рамках визита стороны обсудят сотрудничество в сфере энергетики, а также нормализацию миграционных потоков.

Кроме того, планируется обсуждение развития туризма. По словам Мальгинова, РФ и Узбекистан достигли высокого уровня взаимодействия в этом вопросе, а российская сторона готова в случае необходимости открывать новые рейсы.