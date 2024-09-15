Тегеран, 15 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Ракетный удар хуситского движения «Ансар Аллах» по Тель-Авиву является посланием Израилю и странам Запада о том, что израильским военным необходимо уйти из сектора Газа. Об этом заявил иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.

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«Единственный путь состоит в том, чтобы США и Великобритания вместо того, чтобы создавать напряженность и кризисы и поддерживать Израиль, убедили Израиль уйти из Газы, воспрепятствовали любой атаке по территории Ливана и Южного Ливана и направили Израиль к полному перемирию», — приводят слова Модаббера «РИА Новости».

По словам эксперта, удар хуситов стал недвусмысленным посланием Израилю, США, Франции и Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что о нанесённом по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой.

По его словам, системам обороны противника не удалось её перехватить.

Представитель хуситов также информировал, что удар по Тель-Авиву стал кульминацией усилий мятежников, которые смогли поставить на вооружение ракеты, способные обходить современные системы защиты.

Атака на йеменский порт Ходейда стала ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.