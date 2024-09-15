Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Участок дороги в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона перекрыли из-за плотного задымления от пожара, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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В пресс-службе уточнили, что участок дороги был перекрыт на улице Левобережной.

«Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными в связи с сильными порывами ветра, местами до 15 м/с, и ввиду задымления участков дорог в Аксайском районе», — говорится в публикации Telegram-канала Госавтоинспекции.

Дорожная полиция призвала водителей по возможности отложить свои поездки, а также соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что более 50 пожаров с начала суток вспыхнули на территории региона. По его словам, на данный момент пожарные ликвидируют до 30 пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Он добавил, что наиболее сложная обстановка в населённых пунктах Аксайского района, где в настоящее время горит восемь домовладений в трёх СНТ. Кроме того, в хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.

Позже губернатор сказал, что причины ландшафтных пожаров — «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём».

Как сообщало ИА Регнум, в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1500 квадратных метрах, огонь успел повредить шесть домов.