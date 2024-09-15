Баку, 15 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки Гран-при Азербайджана — 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1».

Hasan Bratic/Global Look Press Оскар Пиастри

На втором месте оказался монегаск Шарль Леклер из «Феррари», на третьем — британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта нидерландец Макс Ферстаппен оказался на финише пятым, гонщик не может одержать победу на протяжении семи этапов.

На последнем круге соревновались Карлосом Сайнс и Серхио Перес, однако гонщики столкнулись друг в друга и разбили машины, так и не сумев доехать до финиша. В момент столкновения они занимали третье и четвёртое места.

Действующим чемпионом автогонки «Формула-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В квалификации гран-при Азербайджана он занял шестое место. Кроме того, гонщик является трёхкратным чемпионом мира в классе «Формула-1», победителем данных гонок он становился в период с 2021 по 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта нидерландский пилот Макс Ферстаппен сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии. У машины пилота загорелся тормозной диск, и болид задымился. После этого Ферстаппен медленно доехал до боксов и сошёл с дистанции, прервав серию из девяти побед подряд.