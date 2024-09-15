Копенгаген, 15 сентября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Дания впервые заключила соглашение с военно-промышленным комплексом киевского режима на производство артиллерийских установок «Богдана», сообщил датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен.

(сс) VoidWanderer

«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (производителям киевского режима) на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал Поульсен в эфире телеканала «Рада».

По его словам, закупать оружие на Украине, а также осуществлять его техническую-материальную поддержку гораздо проще, так как для этого требуется значительно меньше средств.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.