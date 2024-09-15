Москва, 15 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Москве пройдёт реорганизация двух участков в районе Ивановское. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Sergey Elagin/Global Look Press

«В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости», — отметил он.

По его словам, благодаря реорганизации в городе появится свыше 450 рабочих мест. У этих участков хорошая транспортная доступность. Рядом с ними расположена станция «Новогиреево». На данный момент на их территории находятся устаревшие объекты.

Министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этих территориях построят современное жильё. Его общая площадь превысит 34 тыс. квадратных метров. Проектом также предусмотрено строительство 10,6 тыс. квадратных метров недвижимости общественно-деловой сферы.

«Здесь появится здание физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункциональный центр и другие объекты. Площадки благоустроят и проложат здесь дороги», — заключил руководитель Департамента городского имущества.

Как сообщало ИА Регнум, в Можайском районе Западного административного округа Москвы по программе реновации построят жилой комплекс. Общая площадь построенного жилья превысит 83 тыс. квадратных метров.