Аксайский район, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Пожар на складе в Аксайском районе Ростовской области локализовали. Об этом сообщает МЧС России.

Александр Рюмин/ТАСС

«В ростовском городе Аксае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 500 квадратных метрах», — говорится в Telegra-канале чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что пожар повредил шесть жилых строений.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября губернатор Ростовской областиВасилий Голубев сообщил о возникновении десятков природных пожаров в регионе в условиях сильного ветра, примерно 30 из них ещё не потушены. Он уточнил, что с начала суток в области зафиксировали более 50 пожаров. Тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек.

В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах, горят восемь домовладений. Семь нежилых построек уничтожены огнём на хуторе Светлый в Каменском районе. В борьбе с огнём участвуют 2061 человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.