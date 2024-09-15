Лондон, 15 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Украинские военные смогут бить по 14 аэродромам России в случае, если Великобритания позволит Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом говорится в публикации британской газеты The Times.

AP/TASS

Исходя из проведённых газетой расчётов, боеголовки британских ракет смогут достичь стратегически важных объектов, включая 14 российских аэродромов, которые располагаются в радиусе поражения оружия — 250 км.

Среди других потенциальных целей киевского режима указаны нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области и штаб Южного военного округа.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что руководство Великобритании осознанно идёт на военный конфликт с Россией. Комментируя заявление британского премьера Кира Стармера о том, что Лондон якобы не ищет конфликта с Москвой, а киевский режим «имеет право на самооборону», Пушков указал на то, что подобное право есть и у России. Он также добавил, что разрешение Киеву бить вглубь российской территории автоматически превратит Лондон в участника военного конфликта.

Во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США Джо Байден и Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.