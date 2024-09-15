Москва, 15 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Ветераны, которых госпитализировали после отравления в социально-реабилитационном центре имени Михайлова, находятся под наблюдением медиков. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Global Look Press

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле Департамента здравоохранения Москвы», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что оставшиеся в центре ветераны находятся под контролем специалистов реабилитационного центра. Их питание организовано индивидуально в номерах, а в самом центре дежурят медицинские сотрудники. Для тех, у кого не наблюдается симптомов, сегодня организовано сопровождение домой.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Москве выявили пищевое отравление у нескольких десятков постояльцев социального центра для ветеранов на Олимпийском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. У ветеранов возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. У них диагностировали пищевую токсикоинфекцию.