Москва, 15 сентября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Калининградская область по итогам второго квартала текущего года стала единственным регионом России, продолжительность рабочей неделей в котором превысила 40 часов, следует из данных Росстата.

Михаил Голенков/РИА Новости

Так, медианная продолжительность рабочей недели в России по итогам второго квартала сократилась с 38,5 часа до 38,2 часа по сравнению с показателями, зафиксированными кварталом ранее.

Самая продолжительная рабочая неделя — у жителей Калининградской области, где в среднем во втором квартале она длилась 40,5 часа, следует из данных.

Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября в России вступил в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат. За первые два часа работы предусматриваются выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При этом определённые размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом.

Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха. При этом оно должно быть не меньше того, что было отработано сверхурочно.