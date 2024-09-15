Москва, 15 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Чёрная кошка не стала перебегать дорогу перед автомобилями кортежа президента России Владимира Путина. Видеозапись инцидента 15 сентября в своём Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

РИА Новости

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и чёрная кошка, которая приняла единственно верное решение», — подписал он соответствующую видеозапись.

Кадр из видео

На опубликованном журналистом видео животное хотело перебежать дорогу напротив арки, в которую в этот момент въезжал кортеж со спецсигналами. Кошка, увидев авто, остановилась, после чего быстро развернулась и убежала прочь через газон.

В декабре 2023 года кошка спасла от пожара жителей пятиэтажки в Нижегородской области. Питомец по кличке Страшила разбудил своего хозяина, учуяв пожар в два часа ночи. Проснувшись, он увидел дым вокруг, открыл окна в квартире и подъезде и стал будить соседей. Избежать жертв не удалось, погибли все три жителя квартиры, где начался пожар. Как установили пожарные, возгорание началось из-за короткого замыкания, загорелся скопившийся у двери мусор.