Москва, 15 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу к бурому медведю и остался жив, записанные видео он опубликовал в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео

Мужчина решил осмотреть яму в лесу, которая, как позже выяснилось, оказалась медвежьей берлогой. На видеокадрах показано, что в этот момент вернулся хищник. Медведь не стал нападать на блогера, он позволил ему выбраться наружу.

Затем Янкович решил спрятаться на дереве, однако снова оказался в ловушке. Внизу находились уже два медведя, один из которых, согласно видеоролику, пытался забраться к блогеру. О происходящем далее неизвестно, однако комментаторы разлетевшегося по сети видео предположили, что с мужчиной всё в порядке.

Как передавало ИА Регнум, в пригороде Петропавловска-Камчатского в посёлке Светлый немецкая овчарка Ирбис спасла хозяина от четырёх медведей, получив при этом серьёзные ранения.

Двое туристов сорвались со скалы в Баргузинском районе Бурятии, спасаясь от медведя, один из них скончался, второй получил травмы. К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты провели детальный осмотр места, а также опросили очевидцев.

Ранее в Иркутской области медведь перегородил туристам путь на байкальской тропе и отказался уходить. Через 40 минут после звонка туристов на место прибыли сотрудники МЧС и госинспекторы. Медведь при виде дополнительной группы людей покинул тропу.