Сана, 15 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. По военному объекту в Яффе близ Тель-Авива нанесён удар гиперзвуковой баллистической ракетой, заявил 15 сентября военный представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, слова которого передаёт принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Кадр из видео

«Ракетные войска Вооружённых сил Йемена провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военному объекту израильского противника в районе Яффо», — сказал он.

Сария уточнил, что операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла своей цели. По его словам, системам обороны противника не удалось её перехватить.

Представитель хуситов также информировал, что удар по Тель-Авиву стал кульминацией усилий мятежников, которые смогли поставить на вооружение ракеты, способные обходить современные системы защиты.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пригрозил расширить операции на суше против Израиля и поддерживающих его стран. Он пообещал применять новые технологии, которые нанесут серьёзный вред Израилю. Лидер хуситов подчеркнул, что совсем скоро следует ожидать ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена.

Атака на йеменский порт Ходейда стала ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву и сотни других атак. Израиль будет защищать себя любыми средствами, заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.