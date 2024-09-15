Москва, 15 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российским экспертам передали для изучения головную часть американской ракеты системы HIMARS. Специалисты после демонтажа проанализируют полученные элементы, сообщило «РИА Новости».

Global Look Press

В беседе с агентством один из учёных подтвердил получение головной части ракеты.

«Мы тщательно её изучаем. С чем и как она работает <…> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать, извлекаем микросхемы», — сказал он.

В дальнейшем эксперты изучат систему управления носовыми стабилизаторами, микросхемы и электронику.

Как сообщало ИА Регнум, российские специалисты заполучили для изучения новейший украинский дрон-камикадзе с реактивным двигателем.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что дрон способен разгоняться при приближении к зонам действия противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские инженеры, работая с попавшими в их распоряжение из зоны спецоперации натовскими крылатыми ракетами Storm Shadow, научились определять их возможные модификации.