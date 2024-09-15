Москва, 15 сентября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не собирается спасать добровольно сдавшихся в плен украинским военным бойцов «Ахмата», а только тех, кто попал в плен из-за ранения.

Александр Река/ТАСС

По его словам, сдача в плен членов «Ахмата» является непростительным позором, который можно смыть «только кровью и личной жертвой». Алаудинов выразил сомнение в праве этих военных на жизнь после плена.

«Украинцам я говорю: оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — написал он в Telegram-канале.

Отдельно Алаудинов добавил, что есть разница между теми, кто сам сдался в плен, по своей воле, и теми, кого пленили из-за тяжёлого ранения или контузии. Захваченных раненых всегда активно пытались спасти, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «103 на 103». Переданные украинской стороной российские военнослужащие, ранее захваченные в плен в Курской области, находятся на территории Белоруссии. Оттуда их доставят на Родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях.

Ранее, 24 августа, Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, в том числе срочников, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ.