Москва, 15 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. За 10 лет продовольственного эмбарго России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно», — сказал Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале журналиста.

Представитель Кремля добавил, что в итоге по прошествии 10 лет Россия полностью заместила весь ассортимент собственными продуктами питания.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин продлил ещё на год ответные меры России, предусматривающие продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза, США и ряда других западных стран до конца 2024 года.

Глава государства отмечал, что введение Россией продэмбарго было сложным и рискованным шагом. Он напомнил, что критики и скептики говорили о том, что Россия останется без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но произошло то, чего не ждали недоброжелатели, подчеркнул российский лидер.

Впервые продуктовое эмбарго Россия ввела в августе 2014 года в ответ на санкции, введённые западными странами из-за воссоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Запрет на поставки определённых продуктов питания, сырья и продовольствия затронул США, ЕС, ​ Канаду, Австралию, Норвегию, затем распространился на другие страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям.

Под запрет для ввоза в страну попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года ограничения распространились на ввоз живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных), субпродуктов и жира животных, животного масла.