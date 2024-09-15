Москва, 15 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. России необходимо энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти займет другая нефть, и так далее и тому подобное», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в поставках российского урана, титана и никеля на мировой рынок.

Он добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на незаконные ограничения, сохранить свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.