Варшава, 15 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли из-за шторма «Борис», который обрушился на страны Центральной и Восточной Европы. Проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии, передаёт 15 сентября телеканал CNN.

Global Look Press

Месячная норма осадков выпала в таких городах, как Вена, Братислава и Прага. Реки в Польше и Чехии вышли из берегов. На востоке и юге Германии, в том числе в федеральной земле Саксония, готовятся к наводнениям, говорится в материале.

Один человек утонул 15 сентября в уезде Клодзко на юго-западе Польши, где из-за паводка пришлось эвакуировать 1,6 тыс. человек. Вода частично затопила город Клодзко, где живёт 25 тыс. человек.

Во многих муниципалитетах в регионе Нижняя Австрия объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей. Там погиб пожарный.

Ранее четыре человека погибли в Румынии. По словам министра внутренних дел Кэтэлин Предойу, спасательные службы прибыли в затопленные районы, чтобы вывезти 95 человек, и обнаружили четырёх жителей погибшими в своих домах. Сильнее всего пострадали семь населённых пунктов, уточнила она.

Румынские власти заявили, что столь обильных осадков в течение одних суток не было на протяжении 100 лет.

Некоторые районы эвакуируют в Чехии. В частности, улицы затопило в муниципалитете Бенешове-над-Черноу на юге страны.

Красный, самый высший уровень предупреждения, объявлен в некоторых районах Польши, Германии, Чехии, Австрии и Словакии после прогноза синоптиков об интенсивных метеорологических явлениях, которые могут вызвать серьёзный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в северной части Вьетнама по меньшей мере четыре человека погибли и около 80 получили ранения из-за супертайфуна «Яги». Шторм обрушился на провинции Хайфон и Куангнинь, скорость ветра превышала 149 км/ч. Отключения электроэнергии наблюдались в провинциях Куангнинь и Тай Бинь, в стране закрыли четыре аэропорта, в том числе в Ханое и Хайфоне.