Владивосток, 15 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за преследования 12-летней девочки мигрантом в Приморской крае. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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«В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в Приморском крае мигрант уличен местными жителями в преследовании 12-летней девочки. Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СУ СК по региону Евгению Касьянникову возбудить уголовное дело и представить доклад о выявленных обстоятельствах, отметили в Следственном комитете.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Москве задержали гражданина Узбекистана Равшана С. за приставания к несовершеннолетней девочке в московском аквапарке. Отмечалось, что в полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери в аквапарке. Правоохранители оперативно установили педофила. Им оказался 23-летний нелегальный мигрант Равшан С. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Согласно УК РФ, обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до трёх лет либо принудительные работы на срок до пяти лет.