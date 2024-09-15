Санкт-Петербург, 15 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестные пытались ослепить экипаж самолёта, вылетавшего в Челябинск, борт взлетел благополучно, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в своём Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По данным пресс-службы, 15 сентября, примерно в 00:45 мск, в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные попытались ослепить экипаж Boeing-738, который вылетал по по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск.

«Взлёт воздушного судна прошёл в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплён не был», — сказано в публикации МВД.

На данный момент подозреваемых ищет полиция, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум передавало, что пилотов самолёта, летевшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером. Экипаж доложил об освещении лазером зелёного цвета, источник находился справа от борта на расстоянии десяти миль. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, совершил нештатную посадку из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.