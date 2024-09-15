Сана, 15 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявило, что удар по Тель-Авиву был нанесён с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

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По его словам, удар наносился по военному объекту.

«Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла своей цели. Системам обороны противника не удалось ее перехватить», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября лидер правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пригрозил Израилю и поддерживающим его странам расширением операций на суше. Как указал аль-Хуси, вооружённые силы хуситов предприняли смелые военные операции, чтобы нанести удар по врагу всем, чем смогли, но при этом продолжают стремиться к большему.

По словам аль-Хуси, враги будут застигнуты врасплох на суше так же, как до этого были застигнуты врасплох на море. Он пообещал применять новые технологии, которые нанесут серьёзный вред Израилю. Лидер хуситов подчеркнул, что совсем скоро следует ожидать ответ на бомбардировку Израилем порта Ходейда на западе Йемена.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атакуют связанные с Израилем и его союзниками суда с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В начале июля лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.