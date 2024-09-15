Рига, 15 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Латвия передаст Украине закупленные у Великобритании боевые гусеничные бронемашины разведки CVR (T), сообщили 15 сентября агентству LETA в пресс-службе министерства обороны республики.

Gatis Dieziņš

Конкретное количество бронемашин, которые будут переданы Украине, там не назвали.

В пресс-службе напомнили, что Латвия обязалась оказывать военную поддержку киевскому режиму в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Латвии Андрис Спрудс 13 августа заявил, что власти страны подготовили к отправке для Украины 500 беспилотников, произведённых в стране. В конце июля власти Латвии также заявляли о поставках 500 БПЛА киевскому режиму.

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что ответные меры России на недружественные действия Латвии не останутся незамеченными для экономики этой страны.