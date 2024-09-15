Вашингтон, 15 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Многоразовый космический корабль Crew Dragon, на котором находятся четверо туристов, приводнился у побережья штата Флорида в США. Об этом в соцсети Х сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.

Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

«Приводнение Dragon подтверждено! Добро пожаловать обратно на Землю», — указано в публикации.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. В составе экипажа четыре непрофессиональных астронавта миссии Polaris Dawn: командир Джаред Айзекман, подполковник ВВС США в отставке пилот Скотт Потит, а также инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября космические туристы впервые вышли в открытый космос с борта корабля. В компании добавили, что это первый случай, когда непрофессиональные астронавты совершили выход в открытый космос с коммерческого космического корабля. Отмечается, что астронавты были в специальных скафандрах.