Москва, 15 сентября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа запретительные действия Вашингтона в отношении российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Булкин/ТАСС

«Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с «вмешательством» с их стороны во внутриполитические дела», — говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По словам дипломата, США устроили заказную кампанию против российских СМИ, примеряя на себя роль «хранителя» целостности демократических процессов.

Вместе с этим Вашингтон окончательно растоптал взятые на себя международные обязательства по обеспечению плюрализма мнений и объявил войну свободе слова во всём мире, указала Захарова.

«Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединённых Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

МИД квалифицирует молчание международных организаций как одобрение дискриминации российских СМИ и соучастие в ней, отметила Захарова.

«Действия американской администрации не останутся без ответа», — сказано в заключении комментария.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Также санкции введены в отношении «РИА Новости», Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня». Основанием для ввода санкций стало якобы вмешательство в президентские выборы в США.

Кроме того, американский минюст обвинил двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иноагентов. Якобы они взаимодействовали с онлайн-комментаторами и интернет-деятелями из США для распространения информации на американскую аудиторию.

Комментируя введение новых санкций против российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.