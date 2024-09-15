Москва, 15 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российским военнослужащим хватает возможностей и экономической поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС

«У нас хватает возможностей Вооружённых сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки Вооружённых сил», — рассказал он в интервью тележурналисту Павлу Зарубину в интервью, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале.

Он отметил, что спецоперация будет продолжена, а все её цели будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Кремля заявлял, что Россия должна идти собственной дорогой и выполнять задачи спецоперации. По его словам, специальная военная спецоперация является крайней мерой, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге.

Пресс-секретарь добавил, что российская спецоперация служит ответом на все действия коллективного Запада, которые вменяются Украине.