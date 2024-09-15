Лондон, 15 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Британскому премьер-министру Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок, которые сделал для его жены миллионер Лорд Вахид Алли. Об этом сообщает местная газета The Times.

Tejas Sandhu/Global Look Press

«Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены», —указано в публикации.

Авторы материала отмечают, что член палаты лордов как до, так и после прихода Стармера к власти покрывал расходы его жены, включая одежду и личного консультанта по покупкам.

В канцелярии премьер-министра отказались назвать изданию общую стоимость подарков, которые были сделаны его жене, а также период, в течение которого Виктория Стармер их получала.

В публикации отмечается, что появление информации о дорогих покупках стало проблемой для Стармера, потому что он обещал навести порядок в политике и искоренить кумовство.

Издание Sky News проинформировало, что оппозиционная Консервативная партия призвала начать расследование против премьера. Её представитель обратил внимание на то, что Стармер оказался в такой ситуации спустя «всего 10 недель» после вступления в должность.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Кир Стармер готовил выступление, в котором собирался рассказать о непопулярных решениях для британцев. Таким образом он подготовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат и предупредит сограждан об ухудшении ситуации в стране перед грядущим улучшением.