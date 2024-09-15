Курская область, 15 сентября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Жительница Беловского района Курской области Нина Владимировна рассказала военным следователям, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) держали гражданских в подвалах. Её слова передаёт ТАСС.

Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

«Например, в Суджанском там в подвалах подзапертые сидят. Мирные жители в плену у ВСУшников, сидят где-то в подвале», — сказала она.

Женщина также рассказала, как вместе с другими мирными жителями района пережидала огонь ВСУ, сидя в кустах. Женщина была настолько напугана, что не помнит даже, закрывала ли дверь, когда выбегала из дома во время стрельбы.

Кроме того, Нина Владимировна рассказала, что в Плехово Суджанского района бойцы ВСУ убили мирного жителя. Они обстреляли его в тот момент, когда мужчина шёл по улице.

Ранее жительница Суджанского района Курской области Валентина Латышева, ожидающая седьмого ребёнка, рассказала, что единственное жильё семьи уничтожили украинские дроны. Сейчас супруги Латышевы с детьми находятся в ПВР.

Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова рассказала, что во время эвакуации её семья попала под обстрел сразу восьми танков ВСУ. По её словам, несколько человек пытались покинуть опасную зону на двух автомобилях.

Второй автомобиль успел съехать в кювет, женщины и ребёнок, которые находились в нём, сумели выбраться, но ВСУ начали охотиться за ними с помощью дронов, а также обстреливать. Спустя два дня она выяснила, что её муж выжил, был доставлен в больницу и перенёс восемь операций.