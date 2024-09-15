Черновцы, Украина, 15 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В украинском городе Черновцы участились случаи жёсткой мобилизации мужчин, передаёт «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В сети пишут об участившихся случаях жёсткой мобилизации в Черновцах», — сказано в публикации.

Издание опубликовало видео, на которых сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) насильственно мобилизуют двух граждан. Они схватили украинцев за ноги и руки, затем затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ТЦК увезли водителя рейсового автобуса в курортном городе Яремче в Ивано-Франковской области. На тот момент в автобусе находились порядка 50 человек.

Весной 2024 года киевский режим из-за нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. На фоне этого появился новый закон, вступивший в силу 18 мая. В частности, он разрешил сотрудникам украинских военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. Как отмечал ирландский журналист Чей Боуз, на Украине формируется организованное сопротивление мобилизации.