Москва, 15 сентября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Выписки из финансовых документов подтверждают причастность главы группы компаний (ГК) «Пикет» Андрея Есипова к поставке некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова, Кальченко, Антоновой к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписками по движению денежных средств», — указано в решении Басманного суда о продлении ареста троим обвиняемым.

Как сообщало ИА Регнум, компания «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения об изготовлении и поставке 20 040 бронежилетов для участников СВО. По версии следствия, фигуранты потратили полученные деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта. 1 сентября свидетели подтвердили причастность руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд российской армии. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В правоохранительных органах проинформировали, что фигурантами дела стали девять человек. Им предъявлены различные обвинения.

В СМИ написали, что уголовное дело о поставках некачественных бронежилетов для Министерства обороны на сумму более 2 млрд рублей объединили с делом о даче взятки.