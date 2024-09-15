Москва, 15 сентября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. В России достаточно лекарств от коронавируса, они работают. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Лекарства есть, они работают. Самое главное — вовремя начать лечение», — передаёт его слова «РИА Новости».

Мурашко добавил, что очень важно соблюдать меры профилактики, а при обнаружении симптомов заболевания необходимо обращаться к врачу.

Как сообщало ИА Регнум, в России зарегистрировали случаи нового варианта коронавируса FLiRT. Однако директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение штамма FLiRT не означает, что состав вакцины от коронавируса «Спутник V» нужно менять.

Ранее Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. По словам Гинцбурга, это позволило перейти к испытаниям обновлённой вакцины на подростках.