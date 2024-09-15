* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 сентября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отрицает свою причастность к политической деятельности. Это следует из судебных документов.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Галкин в обосновании своего иска к Минюсту РФ указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, является деятелем культуры и искусства. Его внесение в список иностранных агентов является вмешательством в право свободно выражать своё мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», — говорится в тексте.

Суд не принял во внимание позицию артиста, указав на имеющиеся доказательства того, что Галкин активно занимается политической детальностью в интересах иностранного источника финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, следствием установлено, что Галкин осуществлял предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств в форме концертов. Также артист участвовал в создании и распространении материалов политической направленности, которые находятся в свободном доступе в Интернете, что подтверждает осуществление юмористом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него воздействием. Всё это говорит об иностранной поддержке путём предоставления артисту площадки для распространения соответствующих взглядов.

Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации и после этого неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов.

Социальный аналитик Роман Алёхин в конце июля отметил, что Галкин продолжает пытаться оспорить статус иноагента в российских судах, чтобы оставаться в информационном поле. По словам эксперта, юморист не просто русофоб, а ненавидит Россию и не считает её своей Родиной, о чём везде заявляет.