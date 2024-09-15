Москва, 15 сентября, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин, фигурант уголовного дела о хищении земель Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, получил условный срок. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Из материалов судебного заседания следует, что суд первой инстанции назначил Хайруллину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Апелляция отменила приговор и изменила подсудимому срок на условный. Гражданский иск Минобороны о взыскании с Азамата Хайруллина компенсации материального вреда суд постановил удовлетворить частично.

Отмечается, что ранее Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего военного Сергея Бородина, осуждённого на 3 года и 5 месяцев по делу о хищении земель Минобороны, могут отпустить по условно-досрочному освобождению в апреле 2025 года. Об этом заявили в правоохранительных органах.

Он также признал вину. Будучи военнослужащим, Бородин в период с января 2008 года по ноябрь 2021 года обманным путём приобрёл право на имущество Минобороны. Речь идёт о земельных участках вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Их общая стоимость превысила 940 млн рублей.

У Сергея Бородина, проходящего по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обнаружены апартаменты в историческом особняке возле Кремля площадью 233,7 квадратных метра. Зарегистрированные на Бородина апартаменты расположены в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке недалеко от Кремля. Рыночная стоимость апартаментов оценивается в 250 млн рублей. Старинный трёхэтажный особняк в Замоскворечье был возведён архитектором Адольфом Эрихсоном, который знаменит строительством ресторана «Прага» в центре Москвы.