Красногорск, 15 сентября, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Новые обвиняемые могут появиться в деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По информации издания, у следствия имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, Мухаммад Зоир Шарипзода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления.

Суд также не исключил, что фигурант может уничтожить доказательства, сбор которых ещё не завершён, говорится в постановлении суда об аресте уроженца Таджикистана Шарипзоды — 11-го фигуранта уголовного дела. Он был задержан 2 апреля. По решению суда его арестовали и отправили в СИЗО.

Сам обвиняемый заявил, что частично признаёт вину и готов сотрудничать со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, новый свидетель по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в начале августа дал показания следователям и подтвердил, что арестованный Мухаммад Шарипзода причастен к преступлению.

Один из фигурантов — Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — пытался перед задержанием уничтожить доказательства по расследованию. За несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холл» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания других фигурантов дела. Часть средств Юсуфзода перевёл одному из исполнителей уже после случившегося в подмосковном Красногорске.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.