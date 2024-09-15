Лондон, 15 сентября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Бывшие британские чиновники добиваются от действующего премьер-министра Кира Стармера разрешения о применении Киевом переданных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом 14 сентября написала газета The Times.

in. pinterest.com Премьер-министр Великобритании Ким Стармер

«Пять бывших министров обороны (Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс) и экс-премьер (Борис Джонсон. — Прим. ред.) призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России», — отметили авторы.

По данным издания, экс-чиновники настаивают на этом даже без одобрения США.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи в Белом доме 13 сентября американский президент Джо Байден и Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и глава Белого дома сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Разрешение ВСУ использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт США и Великобританию в полномасштабную войну, предупредил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен. Он призвал не допустить такого развития событий.

Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Удары британскими ракетами Storm Shadow по территории России не помогут Киеву одержать победу, считает журналист вещательной корпорации «Би-би-си» Джереми Боуэн.

Подменой понятий назвал президент Владимир Путин обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России, предупредил глава государства.