Москва, 15 сентября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели военнослужащих с позывными Эрнест (Сергей Грицай) и Гудвин (Дмитрий Лысаковский).

Бойцы с позывными Эрнест и Гудвин

Дело поручено заместителю главы Минобороны генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ генералу Валерию Герасимову.

Белоусов поставил поручение на личный контроль.

Последним местом службы погибших был 87-й отдельный стрелковый полк Южного военного округа.

Сергей Грицай в составе первой Славянской отдельной механизированной бригады сформировал команду из 29 высококвалифицированных специалистов, включая пилотов БПЛА, инженеров, механиков, техников, сапёров и связистов.

Дмитрий Лысаковский (бывший глава подразделения воздушной разведки ДНР, участвовал в событиях на востоке Украины с 2014 года) занимался гуманитарной помощью для Донбасса, а позже стал участником боевых действий. Возглавил подразделение воздушной разведки, был у истоков создания подразделений БПЛА.

Предполагается, что бойцы, вероятно, погибли в районе Мемрика в ДНР. Обстоятельства гибели военных пока неясны, отметили военкоры, но, по их мнению, нужно разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, подпольщик Владимир Грубник 13 сентября заявил, что военнослужащие с позывными Эрнест и Гудвин погибли в зоне спецоперации после перевода в штурмовики. По его словам, обстоятельства, приведшие к их смерти, должны быть расследованы компетентными органами, а виновные должны быть наказаны.