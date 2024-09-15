* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 сентября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловала в Верховном суде отказ исключить её из списка иноагентов.

ptzgovorit.ru Земфира

В высшем судебном органе по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, журналистам сообщили, что в Верховном суде зарегистрировали жалобу от певицы. Земфира не согласна с вердиктами судов нижестоящих инстанций, которые отказались отменить решение Минюста России о включении её в реестр иноагентов.

Как передавало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции с официального сайта певицы исчезли все материалы и появилась надпись белыми буквами на чёрном фоне «нет войне». В ходе одного из своих концертов в Лондоне Земфира прямо осудила проведение СВО, заявив, что хочет выразить поддержку Украине.

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру в список иноагентов, отметив, что исполнительница открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, выступала с призывами против спецоперации и получала материальную помощь от иностранных источников.

В мае 2023 года в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск к Минюсту от представителя певицы с намерением оспорить статус иностранного агента. Суд отклонил иск.