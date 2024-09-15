* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 сентября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) использует свои концертные программы за рубежом для антироссийской пропаганды. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Кадр из интервью для Галины Юзефович Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Судом установлено и подтверждено фактами, что Галкин осуществлял предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств в форме концертов, на которых помимо прочего говорил о внутренней и внешней политике РФ.

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путём предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — говорится в решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом.

В материалах суда также говорится, что на своих концертах комик распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, один из зрителей, сидевших в первом ряду на концерте Галкина в Юрмале, обматерил его, когда получил возможность говорить в микрофон. Во время концерта Галкин пошёл общаться с залом и предложил всем желающим задать ему вопрос. Мужчина-зритель нецензурно высказался в его адрес и добавил, что специально заплатил за место, чтобы высказать своё мнение. Кроме того, он принёс Галкину чётное количество цветов.

Галкин уехал из России вскоре после начала СВО и не раз высказывался в поддержку киевского режима. Минюст России в сентябре 2022 года включил его в реестр физических лиц — иноагентов.

На фоне падения спроса на концерты Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про Россию и СВО. Также он попытался оспорить в суде свой статус иноагента, но суд требования отклонил.