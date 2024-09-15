* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 15 сентября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о проблемах в ВСУ из-за атак российских ракет «Искандер». Об этом написало агентство Reuters.

MOD Russia/Global Look Press

«Наращивание Россией производства ракет типа «Искандер» привело к массированному использованию оружия для атак на Украине», — признал Буданов, выступая на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

По словам Буданова, управляемые бомбы представляют серьёзные проблемы для украинских войск на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS в Херсонской области 10 сентября.

3 сентября ВС России нанесли высокоточный удар из «Искандера-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал удар по полтавскому военному центру катастрофой для ВСУ. Обучаемые в тренировочном центре специалисты были для украинских формирований на передовой «на вес золота», отметил он.