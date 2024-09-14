Чехия, 15 сентября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. В городе Опава на северо-востоке Чехии вечером 14 сентября из-за наводнения началась эвакуация нескольких тысяч жителей. Об этом 14 сентября сообщило информационное агентство ČTK.

https://www.ceskenoviny.cz/ Затопленное поле в Чехии

Энергетики объявили чрезвычайное положение в нескольких районах, возникли проблемы на железных дорогах, в том числе в Карвинском коридоре. Из-за ливней вышла из берегов река Опава, на которой стоит одноимённый город с населением почти 56 тыс. человек. Эвакуацию организовали для жителей районов, дома которых оказались под угрозой затопления.

Мэр города Опава Томаш Навратил заявил о подготовке к эвакуации жителей района Катержинки и проживающих на первых и вторых этажах домов ещё четырёх районов, а также жителей прилегающих к городу сёл Велке-Гоштике и Отице.

Полиция устанавливает местонахождение нескольких человек, упавших в воду. По прогнозам, дождь будет идти в северо-восточной части страны минимум до понедельника, 16 сентября. Уровень воды в реках резко повысился. Скорость воды местами, по данным властей, достигла 500 кубометров в секунду.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года в Чехии ливни и порывы ветра оставили без электричества около 30 тыс. семей. Обильные дожди вызвали подъём уровня воды в реках, а на железной дороге остановили движение поездов на 20 участках. В Праге и Центральночешском крае вводили первый (низший) уровень угрозы наводнений, а в Пльзеньском крае — второй (из трёх возможных).