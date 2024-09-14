Берлин, 15 сентября, 2024, 00:49 — ИА Регнум. В странах Евросоюза необходимы согласованные действия в сфере миграционной политики. При прекращении поддержки Киева возникнет угроза массового притока украинских беженцев, заявил глава комитета по европейским делам парламента ФРГ (бундестаг) от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Если мы и дальше не будем последовательно поддерживать Украину, в ближайшие годы нам придётся столкнуться с сотнями тысяч беженцев», — сказал он газете Tagesspiegel.

В связи с введением приграничного контроля в ФРГ Хофрайтер призвал к скоординированным действиям в сфере миграционной политики, особенно с Польшей.

По его мнению, если бы каждое государство ЕС ввело собственный контроль на границе, то это стало бы началом конца Евросоюза. Хофрайтер выразил надежду на дальнейшие совместные усилия по данному вопросу канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он напомнил, что Варшава прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. По его мнению, проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись и вступили в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Премьер-министры ряда федеральных земель в Германии предложили пересмотреть выплату украинским беженцам. Пособие назначается гражданам и резидентам ФРГ, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Украинские беженцы получают такие выплаты в виде исключения. Их размер составляет от 506 до 563 евро на одного человека, на подростков от 15 до 18 лет полагается 471 евро, и такая сумма выше, чем предусмотрено законом о предоставлении помощи претендующим на убежище в стране.

Город Пирмазенс в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальце больше не принимает украинских беженцев по причине их чрезмерного наплыва. По итогам июля населённый пункт превысил более чем на 82,6% квоту переселенцев, принятых с Украины. Администрация заявила об «опасной перегрузке» для города.