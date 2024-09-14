с. Ямное, Воронежская область, 14 сентября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Площадь пожара в селе Ямное Воронежской области увеличилась до 20 гектаров. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

В Telegram-канале ведомства добавили, что перехода огня на жилые дома не допустили.

В тушении пожара задействовали 150 специалистов и 50 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в селе Ямное возник вечером 14 сентября. Изначально загорелись трава и лесная подстилка. Затем ветер разнёс огонь на частные дома. Пострадали три домовладения.

На территории Острогожского района Воронежской области 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром рядом с взрывоопасными объектами. До этого силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов.