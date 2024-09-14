Площадь пожара в воронежском селе Ямное возросла до 20 гектаров
Пожар в селе Ямное Воронежской области распространился на площади 20 гектаров
с. Ямное, Воронежская область, 14 сентября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Площадь пожара в селе Ямное Воронежской области увеличилась до 20 гектаров. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.
В Telegram-канале ведомства добавили, что перехода огня на жилые дома не допустили.
В тушении пожара задействовали 150 специалистов и 50 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в селе Ямное возник вечером 14 сентября. Изначально загорелись трава и лесная подстилка. Затем ветер разнёс огонь на частные дома. Пострадали три домовладения.
На территории Острогожского района Воронежской области 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром рядом с взрывоопасными объектами. До этого силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов.