Париж, 14 сентября, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Сожаление по поводу запрета Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории выразил после посещения Киева в качестве «посла доброй воли ООН» американский актёр Майкл Дуглас. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI.

Daniel Cole/AP/TASS Майкл Дуглас

«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает принятие такого решения», — сказал актёр.

По мнению Дугласа, украинская армия изначально должна была иметь возможность бить дальнобойными ракетами по России.

Актёр приезжал в Киев 11 сентября. На следующий день он участвовал в саммите первых леди и джентльменов, организованном женой украинского лидера Еленой Зеленской.

Как сообщало ИА Регнум, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу бывшего американского лидера Дональда Трампа, обратился к главе Белого дома Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом отказаться от одобрения ударов ВСУ западными дальнобойными ракетами по территории России. Он подчеркнул, что призывает американские власти к этому не как политик, а как «гражданин мира».

Ватикан выступил против поставок западного оружия Украине и использования его для нанесения ударов вглубь территории России. Соответствующие слова Папы Римского Франциска передал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Кроме того, понтифик указал на необходимость незамедлительного начала переговоров между Москвой и Киевом с участием всех вовлечённых в конфликт сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в Вашингтоне. Он добавил, что США и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на российскую территорию. По её словам, западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации украинского конфликта.